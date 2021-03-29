Памфилова пообещала новому составу ЦИК значительный рост нагрузки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в ближайшие пять лет, на которые утвержден новый состав комиссии, нагрузка на каждого члена ЦИК увеличится.

"Я считаю, что вполне удачный состав ЦИК. У всех возрастет нагрузка в высшей степени. Каждому найдётся сумма предложений, исходя из той компетенции и желания, которые есть", - сказала она.

Памфилова отметила, что в новом составе комиссия "помолодела", но у нее "есть определенный опыт и профессионализм, которые восполнят те ниши, которые у нас были слабыми".

По ее словам, в новом составе комиссии будет изменен принцип кураторства среди ее членов. Распределение обязанностей в комиссии уже обсуждают, конкретные решения и официальное постановление об обязанностях выйдет к концу апреля, отметила она.

Она добавила, что ЦИК предстоит перевести на новый уровень общение с регионами: "Должно быть больше должно быть аналитики, прогнозов и системных подходов".

29 марта ЦИК собрался на первое заседание в новом составе. Памфилова была переизбрана председателем комиссии, Николай Булаев - ее заместителем. Секретарем ЦИК стала бывшая сотрудница администрации президента Наталья Бударина. Прежняя секретарь Майя Гришина в обновленный состав комиссии не вошла.