Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Памфилова пообещала новому составу ЦИК значительный рост нагрузки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в ближайшие пять лет, на которые утвержден новый состав комиссии, нагрузка на каждого члена ЦИК увеличится.

"Я считаю, что вполне удачный состав ЦИК. У всех возрастет нагрузка в высшей степени. Каждому найдётся сумма предложений, исходя из той компетенции и желания, которые есть", - сказала она.

Памфилова отметила, что в новом составе комиссия "помолодела", но у нее "есть определенный опыт и профессионализм, которые восполнят те ниши, которые у нас были слабыми".

По ее словам, в новом составе комиссии будет изменен принцип кураторства среди ее членов. Распределение обязанностей в комиссии уже обсуждают, конкретные решения и официальное постановление об обязанностях выйдет к концу апреля, отметила она.

Она добавила, что ЦИК предстоит перевести на новый уровень общение с регионами: "Должно быть больше должно быть аналитики, прогнозов и системных подходов".

29 марта ЦИК собрался на первое заседание в новом составе. Памфилова была переизбрана председателем комиссии, Николай Булаев - ее заместителем. Секретарем ЦИК стала бывшая сотрудница администрации президента Наталья Бударина. Прежняя секретарь Майя Гришина в обновленный состав комиссии не вошла.

Наталья Бударина Центризбирком Элла Памфилова Николай Булаев

Новости по теме

Новости

Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Арестованному Борису Шпигелю стало хуже

Вооруженное нападение совершено в Ярославском госуниверситете

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Отца директора ФБК арестовали в Ростове-на-Дону

Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');