Жалобами на незаконную агитацию займется спецгруппа при ЦИК

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме создадут специальную рабочую группу, которая будет коллегиально рассматривать жалобы на незаконную агитацию в интернете и принимать решение, просить ли Роскомнадзор ее заблокировать, сообщил член комиссии Антон Лопатин.

Он подчеркнул, что мониторингом интернета эта комиссия заниматься не будет, а будет только реагировать на поступающие жалобы.

"Будет коллегиальным образом приниматься решение, и лишь тогда направлять запрос в Роскомнадзор, который будет принимать соответствующее решение", - продолжил он.

В марте в России был принят закон о праве Центризбиркома просить о внесудебной блокировке сайтов с незаконной предвыборной агитацией на выборах федерального уровня. О блокировке ЦИК будет просить Роскомнадзор. Эта служба сможет блокировать как отдельные интернет-страницы с агитацией, так и целые ресурсы, где она размещена, а сайты будут нести ответственность за отказ ограничивать доступ к информации. Региональные избиркомы смогут инициировать такие же процедуры на региональных выборах.

24 марта председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия и РКН работают над соглашением о внесудебной блокировке незаконной агитации в интернете. По ее словам, оно может появиться в конце июня.