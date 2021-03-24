ЦИК и РКН разрабатывают соглашение о внесудебной блокировке незаконной агитации в сети

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) и Роскомнадзор (РКН) работают над соглашением о внесудебной блокировке незаконной агитации в интернете, оно должно появиться в конце июня, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"ЦИК России совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним соглашением, в котором будут детализированы все алгоритмы нашего взаимодействия. Рассчитываем, что оно появится после объявления избирательной кампании, в конце июня", - сообщила Памфилова, отвечая на вопрос издания, как ЦИК будет взаимодействовать с РКН по вопросу внесудебной блокировки незаконной агитации в интернете.

При этом она отметила, что Центризбирком "не карательный орган" и не ставит перед собой "задачу ограничивать агитацию в сети Интернет".

"Мы понимаем, как важно для кандидатов достучаться до каждого потенциального избирателя, однако "перед законом все равны". И мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса", - подчеркнула Памфилова в беседе с "Российской газетой".

Как ранее сообщал "Интерфакс", президент РФ Владимир Путин 9 марта подписал закон, согласно которому у Центризбиркома появились полномочия запускать механизм блокировки в отношении незаконной агитации в интернете, обратившись в Роскомнадзор.