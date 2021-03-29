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Суд отказался приостановить статус иноагента главреду "Псковской губернии"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Псковский городской суд отклонил ходатайство главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина о приостановлении действия решения Минюста по которому он был включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

"Суд в моем иске не увидел, как мои права и свободы будут нарушены тем, что я останусь иностранным агентом на время процесса. При этом двум моим коллегам (журналистам Людмиле Савицкой и Сергею Маркелову - ИФ) суд написал, что их права будут нарушены и у них будет опасность административных штрафов. Почему меня это не касается, в постановлении суда нет", - сказал Камалягин "Интерфаксу"

Он намерен подать частную жалобу на это решение суда.

Минюст в декабре 2020 года признал первых пятерых человек, в том числе Камалягина, СМИ-иноагентами. Все они оспорили это решение.

Денис Камалягин Псковская губерния Минюст Псковский городской суд Людмила Савицкая

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