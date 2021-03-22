Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 207 571+393 775

"Справедливая Россия" откроет представительский центр в Донецке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Партия "Справедливая Россия - За правду" откроет в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) партийный центр, сообщила пресс-служба партии. Сделать это поручено Алексею Жигулину, помощнику председателя партии Сергея Миронова.

Миронов назначил Жигулина полномочным представителем партии в ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республике. Он откроет в Донецке представительство и начнет консультационный прием местных жителей. Предполагается, что Жигулин будет помогать людям с получением российского гражданства, а гражданам России - помогать с реализацией социальных, избирательных и конституционных прав, а также будет принимать их в партию.

Партийное представительство также займется мониторингом мнений и инициатив и будет осуществлять консультативную помощь россиянам на территории непризнанных республик "в связи с реализацией их прав на объединение", следует из пресс-релиза. Также партия намерена обсудить в ДНР и ЛНР свою программу на парламентских выборах в России и учесть предложения жителей этих территорий по внесению изменений в российское законодательство.

В марте лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что российское гражданство в регионе получили больше 224 000 человек, и они хотят принять участие в выборах депутатов Госдумы. Он предложил кандидатам в депутаты вести агитацию в ДНР.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал мнение, что было бы правильным дать жителям Донбасса, получившим российское гражданство, возможность проголосовать на думских выборах.

Партия "Справедливая Россия" объединилась с партиями "Патриоты России" и "За правду", сменив название на "Справедливая Россия - За правду". Лидер партии "За правду" Захар Прилепин, воевавший в Донбассе на стороне ДНР, стал сопредседателем объединенной партии.

Справедливая Россия ДНР Донецк Сергей Миронов Алексей Жигулин Госдума ЛНР Захар Прилепин

Новости по теме

Новости

Компанию в США уличили в возможном нарушении патента на "Спутник V"

Компанию в США уличили в возможном нарушении патента на "Спутник V"

Путин обсудил "Спутник V" с главой Евросовета

В ЕС объявили о санкциях за репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне

В ЕС объявили о санкциях за репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне

Brent подешевела до $64,38 за баррель

США не поддержали предложение Путина об онлайн-разговоре с Байденом

США не поддержали предложение Путина об онлайн-разговоре с Байденом

"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"

"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Пензенский губернатор Белозерцев не признал вину в коррупции

Пашинян объявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 марта

Почти 20 тысяч человек в Австралии эвакуировали из-за наводнения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');