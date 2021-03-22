"Справедливая Россия" откроет представительский центр в Донецке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Партия "Справедливая Россия - За правду" откроет в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) партийный центр, сообщила пресс-служба партии. Сделать это поручено Алексею Жигулину, помощнику председателя партии Сергея Миронова.

Миронов назначил Жигулина полномочным представителем партии в ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республике. Он откроет в Донецке представительство и начнет консультационный прием местных жителей. Предполагается, что Жигулин будет помогать людям с получением российского гражданства, а гражданам России - помогать с реализацией социальных, избирательных и конституционных прав, а также будет принимать их в партию.

Партийное представительство также займется мониторингом мнений и инициатив и будет осуществлять консультативную помощь россиянам на территории непризнанных республик "в связи с реализацией их прав на объединение", следует из пресс-релиза. Также партия намерена обсудить в ДНР и ЛНР свою программу на парламентских выборах в России и учесть предложения жителей этих территорий по внесению изменений в российское законодательство.

В марте лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что российское гражданство в регионе получили больше 224 000 человек, и они хотят принять участие в выборах депутатов Госдумы. Он предложил кандидатам в депутаты вести агитацию в ДНР.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал мнение, что было бы правильным дать жителям Донбасса, получившим российское гражданство, возможность проголосовать на думских выборах.

Партия "Справедливая Россия" объединилась с партиями "Патриоты России" и "За правду", сменив название на "Справедливая Россия - За правду". Лидер партии "За правду" Захар Прилепин, воевавший в Донбассе на стороне ДНР, стал сопредседателем объединенной партии.