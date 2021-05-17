Приложение для контроля за выборами в Москве будет готово в июне

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Разработка приложения "Мобильный наблюдатель", которое позволит контролировать выборы в Москве, завершитсяв июне, тренировки по его использованию планируются на июль, сообщил руководитель электронного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

"Я думаю, что сама система будет готова окончательно в июне, и мы планируем (...) сразу обучать наблюдателей работать на этой системе", - сказал Массух на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в понедельник.

Москва - один из шести регионов, в которых в сентябре будет возможность проголосовать на выборах онлайн. Остальные пять регионов Центризбирком отберет по результатам общероссийского тестирования системы дистанционного голосования. В Москве голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.