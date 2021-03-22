Население Петербурга за год сократилось на 12 тысяч человек

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В 2020 году население Петербурга сократилось на 12 000 человек, до 5 386 000 человек, сообщил глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

"Естественная убыль населения обусловлена как продолжение тренда на снижение рождаемости, так и некоторым ростом смертности", - добавило он.

По его словам, в прошлом году в городе родилось больше 55 000 детей, что на 3260 меньше, чем в 2019 году.

По данным комитета по здравоохранению города, в 2020 году в Петербурге смертность выросла почти на 23%.

По данным Петростата, постоянное население города на начало 2020 года составляло 5 398 064 человека, на 1 января 2019 года - 5 383 890 человек, на 1 января 2018 года - 5 351 935 человек.