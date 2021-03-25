В Смольном допустили новую волну COVID-19 в Петербурге в мае-июне

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана не исключает, что новая волна заболеваемости COVID-19 в городе может случиться в мае-июне.

"Мы довольно высоко стоим на плато по госпитализации. Летом стационары принимали 100 человек, сейчас около 300. Это значит, что циркулирует еще много коронавируса, а мы при этом стали меньше носить маски, реже мыть руки и больше встречаться", - сказал Сарана журналистам в четверг.

"Также мы видим, что иммунитет у переболевших сохраняется в течение 6-7 месяцев. Люди у нас начали болеть в марте 2020 года, а пик пришелся на осень, на ноябрь. Если отсчитывать шесть месяцев от ноября, то это май. И, если говорить предположительно о третьей волне, то это будет конец апреля-май-июнь", - пояснил чиновник.

Он добавил, что новый подъем заболеваемости, скорее всего, будет ниже, чем предыдущий, а болезнь будет протекать слабее.