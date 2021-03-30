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Минпросвещения отправит за границу еще более 1000 учителей русского

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в ближайшие годы ведомство отправит за рубеж более тысячи учителей, которые будут в других странах преподавать русский язык и знакомить школьников с российской культурой. Он сказал это на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, сейчас учителя из России работают в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, а также в Сербии, Монголии и Вьетнаме.

"В Узбекистане наша работа включает не только взаимодействие с местными учителями школ, но и работу с воспитателями в детских садах. В Киргизии и Таджикистане мы строим школы, где местные ребята будут учиться на русском языке и по нашим образовательным стандартам", - сказал Кравцов.

По его словам, это делается для того, чтобы "молодежь, которая будет учиться в наших вузах и колледжах и те, кто, приехал или собирается приехать в РФ, были подготовлены к жизни в нашей стране".

Минпросвещения Сергей Кравцов Киргизия Узбекистан Таджикистан Сербия Монголия Вьетнам

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