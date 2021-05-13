Путин предложил уделять больше внимания изучению русского языка в СНГ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову представить предложения для развития системы изучения русского языка в странах СНГ, в частности, в Таджикистане.

На совещании с членами правительства российский лидер подчеркнул, что того, что делается сегодня, недостаточно.

"Нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах. Поддержке изучения русского языка. Я бы попросил Сергея Сергеевича представить дополнительные предложения", - сказал он.

Он отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

"Попрошу и по работе в Таджикистане тоже мне представить соответствующие предложения", - сказал Путин.