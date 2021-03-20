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Минобрнауки разрешило студентам из эпидемиологически благополучных стран вернуться на учебу в РФ

Минобрнауки разрешило студентам из эпидемиологически благополучных стран вернуться на учебу в РФ
Студенты НГТУ в аудитории университета
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено вернуться в Россию, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"По распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения. Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан Министерством науки и высшего образования РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Минобрнауки РФ.

Согласно распоряжению, в настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

В нем также говорится, что список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов и регулярно обновляемый Роспотребнадзором, будет доводиться университетами до обучающихся через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах.

В сообщении указывается, что "перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде. Там также содержится напоминание, что иностранным студентам, въезжающим в РФ, необходимо "не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке". До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

Хроника 09 января 2020 года – 20 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Минобрнауки РФ Роспотребнадзор

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