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Китайские студенты СПбГУ жалуются на невозможность привиться от COVID

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Китайские студенты, обучающиеся в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), обеспокоены невозможность вакцинироваться от COVID-19 в свете скорого возвращения в аудитории.

Два обращения, касающихся вакцинации иностранцев в России, опубликованы в виртуальной приемной вуза в субботу. Одно - от китайского аспиранта математико-механического факультета СПбГУ, второе - от преподавателя университета, обучающего китайских студентов.

В обращениях отмечается, что в поликлиниках города китайским студентам отказывают в возможности вакцинироваться, поскольку для этого необходим, в том числе полис ОМС, а у них есть только полис ДМС. Авторы обращений сообщают, что многие иностранные студенты беспокоятся из-за отказов в вакцинации, поскольку университет планирует вернуться к смешанному обучению. Некоторые студенты готовы ехать в Москву, где, по их данным, для вакцинации не требуется полис ОМС, а нужен лишь паспорт и студенческий билет.

Как следует из ответа на обращения, прививку от коронавирусной инфекции пока могут сделать только обучающиеся СПбГУ из числа граждан РФ. Иностранные граждане, желающие пройти вакцинацию, в том числе и в Москве, должны иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что до весны СПбГУ не планирует возвращаться к обучению в аудиториях. С 1 марта планируется смешанный формат, включающий аудиторные занятия и онлайн-занятия, в частности, на факультетах Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что проживающих в РФ иностранцев прививать от коронавируса пока не будут.

Хроника 09 января 2020 года – 20 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
СПбГУ Петербург Китай Коронавирус

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