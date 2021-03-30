"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

По предварительным данным, он также поджег свой склад с нелегальным оружием

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Житель Подмосковья, открывший стрельбу по полицейским при задержании, оказывает сопротивление и, возможно, поджег склад с оружием, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При попытке задержания мужчина оказал ожесточенное сопротивление. Он заблокировался на этаже и начал отстреливаться", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, как пояснил источник, стрелок поджег собственный склад с нелегальным оружием. "Раздались два хлопка, похожих на взрыв гранаты", - сказал он.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки близ Мытищ "для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения". В ответ 61-летний владелец дома, не пустив силовиков в дом, открыл по ним стрельбу из автоматического оружия, а также в них бросил две гранаты, сообщила ранее начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В свою очередь представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий рассказала, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Она отметила, что по предварительным данным, никто не пострадал, "в настоящее время в доме мужчина находится один".

Он до сих пор не задержан.

Ранее также сообщалось, что "Мытищинский стрелок" взял в заложники внука с дочерью и ее гражданского мужа. Позднее мужчина отпустил женщину с ребенком, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.