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В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено против жителя Подмосковья, открывшего стрельбу по полицейским при задержании, он пока не задержан, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Она отметила, что, пенсионер забаррикадировался в доме и находится там один. По предварительным данным, никто не пострадал.

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До этого информированный источник сообщил "Интерфаксу", что стрелка задержали, при этом никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки близ Мытищ "для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения". Однако 61-летний владелец дома, не пустив сотрудников внутрь помещения, начал стрелять в их сторону и бросил гранату", - сказала Врадий, не назвав имени пенсионера.

Статья 317 УК РФ (посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мытищи Подмосковье

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