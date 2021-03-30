Найдено тело второго рабочего после опрокидывания судна в Ленобласти

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Водолазы обнаружили тела обоих рабочих, которые пропали после опрокидывания рыболовецкого траулера на площадке судостроительного завода "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области, сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте.

"Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте (где и первого - ИФ). Это женщина", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник водолазы в хвостовой части опрокинувшегося судна обнаружили тело мужчины. Всего в результате инцидента пропали два человека, выполнявших работы на траулере.

Днем во вторник на площадке судостроительного завода "Пелла" в поселке Отрадное Кировского района завалился на бок строящийся рыболовецкий траулер. На борту находились 80 рабочих, 78 из них были эвакуированы, двоих считали пропавшими. Двое госпитализированы с травмами.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах (часть 3 статьи 216 УК РФ). Организована проверка Северо-Западной транспортной прокуратурой.

В настоящий момент корпус стабилизирован, затоплен трюм.

По данным СМИ, ЧП произошло со строящимся судном "Скорпион". На сайте судостроительного завода "Пелла" сообщается, что это рыболовный морозильный траулер проекта 1701 - первый из двух, строящихся для группы компаний "ФЭСТ". Предназначен для донного и пелагического промысла, а также обработки улова на борту судна. В длину корпус "Скорпиона" превышает 61 метр, в ширину достигает 14 метров. Рассчитан на экипаж из 38 человек. Спущен на воду в июле 2019 года.

"Интерфакс" не располагает комментарием руководства судостроительного завода "Пелла" относительно данного происшествия.