Заказчик траулера, который перевернулся на заводе в Ленобласти, может отказаться его принять

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "ФЭСТ" (Мурманск), по контракту с которой ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" строит рыболовецкий траулер "Скорпион", перевернувшийся на верфи, может отказаться от приемки судна по окончании строительных работ, сообщили "Интерфаксу" в группе компаний.

"На данный момент траулер "Скорпион" фактически не принадлежит группе компаний "ФЭСТ", он принадлежит заводу "Пелла" и делается по контракту, который мы заключили. Не могу сказать, как будут развиваться события в дальнейшем, что будет "Пелла" делать по этому поводу. Однако, если этот корабль будет сдаваться нам, мы будем учитывать произошедшее, возникнет вопрос о целесообразности приемки этого судна", - сказал эксперт ГК "ФЭСТ" по внешнеэкономическим вопросам Иван Третьяков.

Собеседник агентства добавил, что в ГК "ФЭСТ" ожидают получения экспертного заключения об инциденте на "Пелле". Кроме того, поскольку траулер был заказан на условии выделения инвестиционных квот, сейчас юристы рыбопромышленной компании изучают вопрос об отказе в приемке судна.

На площадке завода "Пелла" в поселке Отрадное Кировского района 30 марта завалился на бок строящийся рыболовецкий траулер, его трюмы оказались затоплены. По данным правительства Ленобласти, на борту находились 80 рабочих, двух увезли в больницу с травмами. Еще двух человек позже нашли мертвыми.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.