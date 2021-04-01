Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 128 895 921+683 042

Заказчик траулера, который перевернулся на заводе в Ленобласти, может отказаться его принять

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "ФЭСТ" (Мурманск), по контракту с которой ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" строит рыболовецкий траулер "Скорпион", перевернувшийся на верфи, может отказаться от приемки судна по окончании строительных работ, сообщили "Интерфаксу" в группе компаний.

"На данный момент траулер "Скорпион" фактически не принадлежит группе компаний "ФЭСТ", он принадлежит заводу "Пелла" и делается по контракту, который мы заключили. Не могу сказать, как будут развиваться события в дальнейшем, что будет "Пелла" делать по этому поводу. Однако, если этот корабль будет сдаваться нам, мы будем учитывать произошедшее, возникнет вопрос о целесообразности приемки этого судна", - сказал эксперт ГК "ФЭСТ" по внешнеэкономическим вопросам Иван Третьяков.

Собеседник агентства добавил, что в ГК "ФЭСТ" ожидают получения экспертного заключения об инциденте на "Пелле". Кроме того, поскольку траулер был заказан на условии выделения инвестиционных квот, сейчас юристы рыбопромышленной компании изучают вопрос об отказе в приемке судна.

На площадке завода "Пелла" в поселке Отрадное Кировского района 30 марта завалился на бок строящийся рыболовецкий траулер, его трюмы оказались затоплены. По данным правительства Ленобласти, на борту находились 80 рабочих, двух увезли в больницу с травмами. Еще двух человек позже нашли мертвыми.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

По данным СМИ, ЧП произошло со строящимся судном "Скорпион". На сайте завода сообщается, что это рыболовный морозильный траулер проекта 1701 - первый из двух, строящихся для группы компаний "ФЭСТ". Он предназначен для донного и пелагического промысла, а также обработки улова на борту судна. В длину корпус "Скорпиона" превышает 61 м, в ширину достигает 14 м. Рассчитан на экипаж из 38 человек. Спущен на воду в июле 2019 года.

В группу компаний "ФЭСТ" входят российские АО "Феникс", АО "Эридан", АО "Стрелец", АО "Таурус". Суда ведут промысел в Баренцевом и Норвежском морях, у берегов островов Шпицберген и Ян-Майен, у берегов Восточной Гренландии и Фарерских островов, а также в международных водах Атлантического океана. Продукция компаний продвигается под брендами Eurofish и "Рыбное меню".

Ленобласть ФЭСТ

Новости по теме

Новости

Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова

Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова

У устроившего стрельбу под Мытищами нашли более 30 единиц огнестрельного оружия

У устроившего стрельбу под Мытищами нашли более 30 единиц огнестрельного оружия

Минздрав зарегистрировал лекарство на основе плазмы крови переболевших COVID

В Москве задержали главу департамента Минпромторга РФ

В Москве задержали главу департамента Минпромторга РФ

Байден занял 2-е место в новом рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон

Путин предложил переназначить Москалькову омбудсменом РФ

Путин предложил переназначить Москалькову омбудсменом РФ

Высланные Италией российские дипломаты вылетели в Москву

Высланные Италией российские дипломаты вылетели в Москву

Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП в Москве

В Петербурге ударивший контролера в метро из-за просьбы надеть маску осужден условно

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');