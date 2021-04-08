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Рождаемость в РФ в этом марте оказалась на 15% выше прошлогодней

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В этом мартево всех регионах России родилось на 15% больше детей, чем в том же месяце прошлого года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По предварительным данным Росстата, в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в целом по России родилось на 15,2% детей больше. Это очень хороший показатель", - сказала Голикова на совещании по реализации посланий президента 2019 и 2020 года.

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По ее словам, прирост отмечается в 75 регионах, а в 38 регионах этот показатель превысил среднероссийский. "Мы понимаем неустойчивость этой тенденции, и конечно, здесь наша общая задача закрепить эту положительную тенденцию", - сказала Голикова.

Кроме того, "удалось существенно замедлить темпы снижения числа рождений", сказала Голикова: с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году.

По данным Росстата, опубликованным в феврале, число родившихся детей в РФ в 2020 году стало минимальным с 2002 года, естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) оказалась на максимуме с 2005 года.

В 2013-2015 годах три года подряд фиксировался незначительный естественный прирост (превышение числа родившихся над числом умерших) населения на уровне 20-30 тыс. человек, но начиная с 2016 года прирост опять сменился убылью, которая неуклонно нарастала последние 5 лет.

Число умерших в РФ 2020 году выросло до 2 млн 124,5 тыс. человек с 1 млн 800,7 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2006 года (2,167 млн человек), минимальное число умерших было в 2019 году.

Татьяна Голикова

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