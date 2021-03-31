Третья российская COVID-вакцина поступит для применения в начале апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Третья российская вакцина от коронавируса "КовиВак", разработанная центром имени Чумакова, поступит для применения в первых числах апреля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Я думаю, что она в первую декаду апреля она появится. Уже первые партии будут доступны", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в среду.

Он отметил, что партия вакцины в настоящее время находится "на контроле качества".

Мурашко также сообщил, что российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", возможно, будет использоваться при ревакцинации от коронавируса.

"Она (вакцина) представляет собой часть "Спутника V". Это первый компонент. Очень хорошо реагируют молодые люди. И возможно, это эксперты должны рассказать свое мнение, будет использоваться и при ревакцинации", - сказал глава Минздрава РФ.

Он уточнил, что "Спутник Лайт" сейчас поступил на экспертизу в одно из экспертных учреждений министерства здравоохранения для последующей регистрации препарата.

Министр также рассказал, что привился вакциной "Спутник V", перенес вакцинацию хорошо, у него сформировался "хороший иммунный ответ".