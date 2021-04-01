ВОЗ сочла темп вакцинации в Европе непозволительно медленным

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Темпы вакцинации от коронавируса COVID-19 в Европе остаются непозволительно медленными, говорится в заявлении европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Распределение вакцин - неприемлемо медленное. И до тех пор, пока охват (вакцинацией - ИФ) остается низким, нам нужно применять те же здравоохранительные и социальные меры, что были в прошлом, для компенсации запаздывающих графиков вакцинации", - отметил глава этого подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Он уточнил, что лишь 10% населения региона получили одну дозу вакцины и только 4% завершили процесс вакцинации (получили обе дозы). При этом, указано в заявлении, данные национальной службы здравоохранения Англии показали, что распределение вакцин среди лиц старше 70 лет, начавшееся в декабре 2020 года, спасло свыше 6 тыс. жизней. В свою очередь информация от Израиля по поводу вакцин разработки компаний Pfizer и BioNTech свидетельствует, что вторая доза препарата на 90% эффективна в предотвращении заражений, серьезного течения болезни и госпитализаций.

Тем временем, в европейском регионе отмечен рост заболеваемости COVID-19. Согласно заявлению, за минувшую неделю здесь зафиксировали 1,6 млн случаев болезни, примерно 24 тыс. летальных исходов.

"Лишь пять недель назад недельное количество новых случаев в Европе опустилось ниже отметки в 1 млн, но теперь ситуация в регионе вызывает большее беспокойство, чем за последние несколько месяцев. Есть риски, связанные с увеличившейся мобильностью (населения - ИФ) и встречами на религиозные праздники", - поясняется в документе.

При этом 50 стран и территорий, входящих в этот регион, сообщили о распространении "британского" более заразного штамма коронавируса. В настоящий момент 27 стран региона находятся в полном или частичном режиме изоляции, в 21 стране по ночам действует комендантский час. За последние две недели 23 страны ужесточили ограничения, но 13 стран их ослабили.

"Мы видели вновь и вновь: распространение вируса можно остановить. Следовательно, мое послание правительствам региона - не время ослаблять (ограничительные - ИФ) меры", - подчеркнул Клюге.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 45 млн случаев COVID-19, количество летальных исходов приближается к 1 млн.