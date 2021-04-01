СКР завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Калмановича

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Завершено следствие в отношении трех обвиняемых в заказном убийстве владельца подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая Калмановича в 2009 году, сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве организованной группой по найму, покушении на убийство и незаконном обороте оружия", - сказала Иванова в четверг журналистам. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Тело 60-летнего владельца и гендиректора подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле Mercedes. В результате нападения на бизнесмена также пострадал его водитель Петр Туманов.

Как установило следствие, преступники на автомобиле Lada Priora без номерных знаков, поравнявшись с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Следователи нашли на месте происшествия 19 гильз калибра 9 мм.

Подозреваемые были задержаны 4 июня 2019 года. Все трое отрицают свою причастность к каким-либо преступлениям.