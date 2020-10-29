Убийство Шабтая Калмановича связали с кланом шейха Белхороева

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московские следователи завершили расследование уголовного дела о заказном убийстве крупного бизнесмена и мецената Шабтая Калмановича, пишет "Коммерсантъ".

Заказчик, организатор и мотив преступления не выявлены, но в исполнении заказа подозреваются уроженцы Ингушетии, связанные с религиозным братством последователей шейха Батала-хаджи Белхороева (1821-1914), потомки которого до сих пор управляют общиной.

На этой неделе следователи заявили, что расследование завершено, и предъявили обвинения в окончательной редакции в убийстве по найму троим предполагаемым исполнителям, рассказали их адвокаты. Джабраила Костоева обвиняют в том, что он 19 раз выстрелил в Калмановича из изготовленного в Армении пистолета-пулемета К6–92. Али Белхороев, по версии следствия, был за рулем Lada Priora, в которой был киллер. Батыра Тумгоева обвиняют в слежке за Калмановичем и оперативном прикрытии киллера.

Как напоминает издание, автомобиль Priora, который видел водитель Калмановича и очевидцы, так и не нашли. Следствие только выяснило, что вместе с машиной перемещались несколько мобильных телефонов, оформленных на подставных лиц. Один из них, Nokia без батарейки и SIM-карты нашли на перекрестке проспекта Вернадского с улицей Кравченко. Однако в 2018 году следователи все же выяснили, что этими номерами на самом деле пользовались Костоев, Тумгоев и Белхороев, пишет газета.

Источник и здания, близкий к следствию, говорит, что примерно тогда же правоохранителям поставили задачу по декриминализации клана баталхаджинцев, и в оперативную разработку попали и Костоев, Тумгоев и Белхороев, и другие члены клана.

Со следующей недели фигуранты дела начнут изучать 15 томов следственных материалов, их дело рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных.

Шабтай Калманович был бизнесменом - владельцем Тишинского и Щелковского рынков, а также сети аптек. Он организовал гастроли в России Майкла Джексона, Тома Джонса, Лайзы Минелли, Хосе Каррераса. Он был спонсором нескольких баскетбольных клубов, президентом женского баскетбольного клуба "Спартак" (Видное), и генеральным менеджером женской сборной России по баскетболу. Ему приписывали связи с советской разведкой и с Япончиком. Ему было 62 года.

2 ноября 2009 года на Смоленской набережной, когда он находился в Mercedes S600 с водителем, его расстрелял киллер в Priora через пассажирское стекло.

Троих подозреваемых задержали летом 2019 года.

Лидеры баталхаджинцев, депутат парламента Ингушетии Якуб Белхороев и председатель контрольной счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев летом 2020 года были арестованы по делу о растрате 19 млн рублей из республиканского фонда соцстраха. Еще десяти членам клана вменяют участие в заказном убийстве в ноябре 2019 года руководителя Центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.