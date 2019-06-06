Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича

На месте убийства Шабтая Калмановича Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.

Об этом заявил следователь на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Али Белхороева, являющегося фигурантом расследования убийства бизнесмена.

Имя организатора следователь не уточнил.

Убийство 10-летней давности

Тело владельца и гендиректора подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" 60-летнего Шабтая Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле Mercedes. В результате нападения на бизнесмена также пострадал его водитель - Петр Туманов.

Предварительно установлено, что неизвестные на автомобиле Lada Priora без государственных номерных знаков, поравнявшись с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

Следствие полагает, что непосредственными исполнителями преступления были двое - водитель Lada и стрелок.

Белхороев, а также еще один фигурант расследования - Жабраил Костоев были задержаны 4 июня. Они подозреваются в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Оба категорически отрицают причастность к преступлениям.

Костоеву в четверг суд по просьбе адвоката продлил срок задержания на 72 часа, чтобы защита могла собрать дополнительные характеризующие его материалы, в том числе по состоянию здоровья.