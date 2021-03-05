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"ЭпиВакКорону" разрешили для пожилых

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Применение вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" разрешено для лиц от 60 лет и старше, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", - сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

В пресс-службе уточнили, что ранее препарат рекомендовался для вакцинации взрослых от 18 до 60 лет.

В ведомстве добавили, что соответствующие изменения, касающиеся применения препарата для граждан 60+, внесены Минздравом в регистрационное досье вакцины, и издана новая редакция инструкции по медицинскому применению "ЭпиВакКороны".

Данная вакцина была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это второй препарат от COVID-19. Он разработан российскими учеными в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

В ноябре 2020 года начались пострегистрационные испытания вакцины.

По данным Роспотребнадзора, в начале февраля завершились пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах старше 60 лет, нежелательных реакций не выявлено. Продолжаются исследования на 3 тыс. добровольцев старше 18 лет.

В феврале "Вектор" выпустил 475 тыс. доз "ЭпиВакКороны", к 18 марта они должны поступить в гражданский оборот для подключения к масштабной вакцинации населения от коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 05 марта 2021 годаПандемия коронавируса
ЭпиВакКорона Роспотребнадзор Коронавирус

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