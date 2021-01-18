В посольстве США указали на нарушения при аресте Навального

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд в Химках арестовал политика Алексея Навального по итогам "поспешных и закрытых слушаний", перед этим к нему не пускали адвоката, написала в твиттере пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс.

"Это вызывает серьезные вопросы о соблюдении всех процедур в ходе этого суда, а также о справедливости и прозрачности российской судебной системы в деле Навального", - заявила она и обратилась через твиттер к российскому МИД.

Этот твит был опубликован после того, как Химкинский городской суд на выездном заседании в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля по ходатайству ФСИН.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан назвал задержание Навального "политизированным" событием и очередной атакой на оппозицию и критиков российской власти. Он пообещал, что мировое сообщество будет следить за тем, как с Навальным будут обращаться в СИЗО, и напомнил, что российское правительство несет ответственность за здоровье и безопасность политика.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обеспокоен в связи с задержанием Навального. Он отметил, что уверенные в себе политические лидеры не боятся слышать оппонентов и не прибегают к незаконным арестам или насилии в отношении политических противников. Он также потребовал освободить Навального.

Навального вечером 17 января задержали в аэропорту "Шереметьево" после того, как он прилетел в Москву из Германии. Его задержание возмутило западных политиков и чиновников.

Утром 18 января глава МИД России Сергей Лавров отметил сходство таких комментариев и назвал реакцию Запада попытками отвлечь внимание от кризиса в западных странах.