У устроившего стрельбу под Мытищами нашли более 30 единиц огнестрельного оружия

Дома у Владимира Барданова также обнаружили мини-зоопарк

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Следователи изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия и свыше 100 тыс. боеприпасов в доме Владимира Барданова, погибшего в ходе перестрелки со спецназом близ подмосковных Мытищ, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты", - сказала Врадий в четверг журналистам.

Она отметила, что в ходе осмотра территории домовладения обнаружены два медведя, два крокодила и енот, содержащиеся в вольерах и террариумах.

"В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация. В случае ее отсутствия будет решаться вопрос об изъятии животных и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты", - сказала Врадий.

Перестрелка под Мытищами

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний Барданов начал стрелять, а также бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он продолжал вести огонь, забаррикадировавшись в доме. Один из спецназовцев был ранен. Как сообщил информированный источник агентства, Барданов - 1960 года рождения, он бывший предприниматель.

В ходе спецоперации силовики применили гранатометы. После этого дом загорелся, к месту прибыли спасатели.

Поздно ночью стало известно, что мужчину обнаружили без признаков жизни в его доме во время проливки конструкций после пожара.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном хранении оружия и взрывных устройств (ст. 317, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).