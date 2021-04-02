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Семье погибшей при взрыве в Зеленодольске женщины выплатят 1 млн руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Татарстана выплатит 1 млн рублей семье женщины, погибшей в результате взрыва в многоквартирном доме в Зеленодольске, пособия получат и другие жильцы дома, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова в пятницу.

Правительство республики готовит документы для выплат пострадавшим в результате трагедии, сказала Галимова.

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По ее словам, семья погибшей получит единовременное пособие в размере 1 млн рублей, выплата в связи с утратой имущества составит 100 тысяч на человека. Остальные жильцы пострадавшего дома получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на человека.

Вечером в понедельник, 29 марта, в девятиэтажном одноподъездном жилом доме в Зеленодольске произошел взрыв газа, обрушилось семь квартир на седьмом и восьмом этажах. Погибли два человека, в том числе предполагаемый виновник взрыва. Еще четыре человека находятся в больнице. После взрыва были эвакуированы 69 жильцов.

Возбуждены уголовные дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает утечку бытового газа.

В доме проживают 96 человек.

Лилия Галимова Татарстан Зеленодольск

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