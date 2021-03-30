СК завел новые дела после взрыва газа в Зеленодольске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - После взрыва и обрушения в жилом доме в Зеленодольске возбуждены новые уголовные дела - о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в СК Татарстана. Дела объединены в одно производство. Ранее было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме произошел поздним вечером в понедельник. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. Взрывом разрушило семь квартир на седьмом и восьмом этажах.

В СК предварительно установили, что в понедельник 87-летнего хозяина одной из квартир родственники привезли в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Медики отказались его положить в стационар, узнали следователи. При взрыве он погиб.

По делу назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей и потерпевших.

Всего в доме живут 96 человек. После взрыва из здания эвакуированы 69 жильцов, большинство из них разъехались по родственникам и знакомым, 18 чиновники пообещали найти жилье.