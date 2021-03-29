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Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Зеленодольске

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Газ взорвался в девятиэтажном доме в Зеленодольске, обрушилось шесть квартир, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 22.44 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Предварительно произошло обрушение пяти квартир на седьмом этаже, и одной на восьмом этаже", - сказали в МЧС.

Источник сообщил, что между седьмым и восьмым этажами обрушились перекрытия. Один человек спасен из-под завалов, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Среди причин произошедшего рассматриваются утечка газа, либо неисправность плиты, а также невнимательность жильцов, уснувших с включенной плитой, сказал собеседник агентства.

"Трое пострадавших госпитализированы. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - сообщил представитель пресс-службы Минздрава Татарстана.

Пресс-секретарь Зеленодольской администрации Расим Хазиев добавил, что на место взрыва выехал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

"Там же работают все экстренные службы. Жильцов из дома эвакуировали, им окажут поддержку и разместят в пунктах временного проживания. На месте развернули оперативный штаб", - сообщил он.

Проводится эвакуация. От МЧС России на месте работают 33 человек и 10 единиц техники. Всего задействовано 59 человек и 20 единиц техники.

Зеленодольск Татарстан МЧС РФ

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