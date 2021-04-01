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По делу о взрыве в Зеленодольске врач из психдиспансера помещена под домашний арест

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Татарстане Зеленодольский городской суд поместил под домашний арест на два месяца заведующую отделением городского психдеспансера, которую подозревают в халатности, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. Такое дело было возбуждено после взрыва газа в жилом доме вечером 29 марта.

Врача задержали 31 марта.

По информации местных СМИ, например, "Бизнес Online", это заведующая отделением медико-социальной реабилитации диспансера Наталья Евдокимова.

По версии следствия, взрыв газа произошел в квартире, где жил 87-летний пенсионер. Днем 29 марта родственики привезли его в Зеленодольский психдиспансер и заявили, что напивается, ведет себя неадекватно и угрожает уничтожить квартиру. Медики отказались его положить в стационар, узнали следователи. При взрыве он погиб.

Всего погибли два человека, еще четверо получили тяжелые травмы. Взрыв разрушил семь квартир на седьмом и восьмом этажах девятиэтажного дома.

По факту были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о халатности.

Татарстан Зеленодольск СКР Зеленодольский суд Наталья Евдокимова

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