Число жертв взрыва газа в доме в Зеленодольске возросло до двух

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Число погибших от взрыва в многоквартирном доме в Зеленодольске увеличилось до двух человек, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Татарстана Рания Сабирова во вторник.

"Женщина, которая была в тяжелом состоянии, скончалась в больнице", - сказала собеседница агентства.

Вечером 29 марта в девятиэтажном одноподъездном жилом доме по улице Ленина в Зеленодольске произошел взрыв газа, от которого обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания.

Ранее пресс-служба Минздрава Татарстана сообщала об одном погибшем и шести пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает утечку бытового газа.

В доме проживают 96 человек. После взрыва были эвакуированы 69 жильцов.