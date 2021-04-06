Журналисты CNN освобождены после задержания у колонии, где сидит Навальный

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Корреспондент телеканала CNN Мэттью Ченс сообщил, что полицейские отпустили его и коллег вскоре после задержания около колонии, в которой отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный. Об этом журналист написал в своем твиттере.

В свою очередь адвокат "Апологии протеста" Алексей Цветков сообщил, что всех задержанных отпускают из отдела полиции с обязательством о явке для составления протокола.

"Из отдела полиции в Покрове начали отпускать задержанных – человек 6 отпустили, в отделе, по моим данным, сейчас еще осталось 4 человека. Сначала отпустили всех журналистов с обязательством о явке для составления по части 3 статьи 20.2.2 КоАП (массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат.

Ранее МВД сообщило о задержании девяти человек возле колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный.

Как сообщил сам Ченс, корреспонденты были задержаны близ колонии во Владимирской области, в которой находится Навальный.

В связи с этим в МИД РФ заявили, что задержанные у исправительной колонии препятствовали работе этого учреждения и подъезду к нему автотранспорта.

"По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к исправительному учреждению. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом", - заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Свои аккредитационные карты они также не показали", - говорится в сообщении ведомства.

В этот вторник к колонии прибыли представители "Альянса врачей" (организация признана властями РФ исполняющей функции иноагента) и другие активисты с требованием допустить к оппозиционеру врача.

На акции у колонии была задержана руководитель профсоюза Анастасия Васильева. По словам адвоката, в настоящее время, она также освобождена.

Сторонники Навального ранее сообщали в соцсетях, что оппозиционер объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача в связи с болью в спине и ноге. Адвокат политика сообщил 24 марта, что Навальный не может ступать на ногу.

Посетившие оппозиционера 28 марта члены Общественной наблюдательной комиссии области подтвердили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может. В управлении ФСИН по Владимирской области 31 марта заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное" и сообщили, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь.

Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров. Там он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". 2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил оппозиционеру условное наказание на 3,5 года заключения в колонии общего режима.