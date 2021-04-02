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РФ и Белоруссия изучают методы противодействия гибридной войне

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российско-белорусское военное учение "Запад-2021" будет носить оборонительный характер, однако изучаются и апробируются и наступательные действия, в частности, против гибридной и информационной войны, заявил заместитель начальника Генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

"В текущем году пройдет очередное учение "Запад-2021". Все его мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран", - сказал Муравейко в пятницу на торжественном мероприятии в Минске, посвященном Дню единения народов Белоруссии и России.

Он отметил, что учение будет иметь исключительно оборонительную направленность. "Но не хочу, чтобы формировалась иллюзия. Мы изучаем и апробируем также наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства", - отметил белорусский военный.

Он подчеркнул, что "и региональная группировка войск, и единая региональная система ПВО являются важнейшими факторами стратегического сдерживания и демонстрируют нашу готовность и способность защищать суверенитет и независимость Союзного государства, демонстрировать миролюбивые подходы к нашим действиям и обеспечивать совместную подготовку как органов управления, так и войск".

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут в сентябре, в том числе на территории Белоруссии.

Белоруссия Павел Муравейко Запад-2021

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