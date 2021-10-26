Лукашенко не увидел смысла закупать западные вакцины от коронавируса

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит смысла закупать западные вакцины от коронавируса, поскольку используемые российская и китайская вакцины зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат", - добавил президент.

Что касается собственно вакцинации, то Лукашенко считает, что она спасает от заболевания или помогает легче его перенести, но заставлять граждан прививаться нельзя.

"Вы доказали на практике: провакцинировался - меньше болеешь, а если заболел - жить будешь, вылечим. Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому решение делать свою вакцину - это было хорошее решение. Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия", - заявил президент.

Судя по заявлениям Лукашенко, он с самого начала пандемии стремился показать, что не боится и что опасность вируса преувеличена. Летом 2020 года он сообщил, что перенес COVID-19 на ногах. 9 октября 2021 года в Белоруссии был введен масочный режим, но президент потребовал полностью исключить любое давление на людей в этом отношении, и режим отменили.