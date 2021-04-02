Голикова заявила о снижении смертности в РФ в марте по сравнению с январем на 14%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Смертность в России в марте по сравнению с январем снизилась на 14%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".

Она отметила, что "март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, месяцы несопоставимы".

При этом вице-премьер подчеркнула, что в России "тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился".

Голикова также отметила, что в регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. При этом она подчеркнула, что "традиционно апрель - май – это период повышения сезонных заболеваний".

"С учетом того, что COVID по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - добавила Голикова.

Смертность в феврале по сравнению с январем

Смертность в РФ в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года снизилась на 21%, заявила Голикова.

Вице-премьер уточнила, что "данные января - февраля 2021 года несравнимы с данными января - февраля 2020 года, поскольку в прошлом году в этот период мы жили без новой коронавирусной инфекции, поэтому, чтобы как-то оценивать тренды по показателям естественного движения населения, мы сравниваем показатели и рождаемости, и смертности с предыдущими месяцами".