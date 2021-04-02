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В России выявили еще 8 792 случая COVID-19

В России выявили еще 8 792 случая COVID-19
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 792 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

После роста числа заболевших выше 9 тысяч в четверг показатели пятницы вновь опустились ниже этой отметки.

За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 9 832 человека, умерли 400 пациентов.

В Москве зарегистрированы 1 764 новых случая COVID-19 за сутки, 57 пациентов скончались, 1 324 выздоровели. Наименьшие показатели зафиксированы в Еврейской АО (три случая), в Магаданской области и Ненецком АО (по два случая), в Тыве и Чукотском АО (по одному случаю).

Еще 708 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 601 - в Московской области, 277 - в Нижегородской области, 243 - в Ростовской области, 202 - в Самарской области, 198 - в Воронежской области, 169 - в Иркутской области, 153 - в Саратовской области, 131 - в Свердловской области, 129 - в Челябинской области, 126 - в Ставропольском крае, 123 - в Красноярском крае, по 112 - в Волгоградской области, Пермском крае. Кроме того, 109 случаев - в Краснодарском крае, 106 - в Башкирии, 102 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 563 тыс. 056 случаев коронавирусной инфекции, 99 633 умерших и 4 млн 186 тыс. 251 выписанных.

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