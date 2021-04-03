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Минздрав Приамурья рассказал о состоянии пациентов из горевшего кардиоцентра

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пациенты, которых эвакуировали вчера из загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске, находятся в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава Амурской области.

По данным министерства, 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии двое, в том числе пациент, которого оперировали во время пожара. Там отметили, что мужчина в сознании и послеоперационный период у него протекает без осложнений.

Как сообщалось, 2 апреля загорелось здание кардиоцентра в Благовещенске Амурской области. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров. По уточненным данным было эвакуировано 128 человек. Пока шло тушение пожара, медики смогли успешно завершить операцию на сердце одному из пациентов.

Горевшее здание, построенное в начале прошлого века, является объектом культурного наследия. Власти региона выделят средства на его консервацию и проектные работы по реконструкции.

Амурская область Благовещенск

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