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Кардиоцентр загорелся в столице Приамурья

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Здание кардиоцентра горит в Благовещенке Амурской области, ведется эвакуация пациентов и персонала, сообщает региональное управление МЧС России.

"Прибывшие на место первые пожарные расчеты обнаружили, что горит кровля. Проводится эвакуация персонала центра и пациентов. Сформированы звенья газодымозащитной службы, ведется разведка, развернут штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.

"Предварительная причина возгорания - нарушения в работе электрической проводки", - сообщили "Интерфаксу" в региональной прокуратуре.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Благовещенска Дмитрий Ханюков, чтобы проверить исполнение учреждением законодательства о пожарной безопасности, а также организацию работы на пожаре.

Амурская область

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