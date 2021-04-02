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В эвакуации людей из горящего кардиоцентра в Приамурье задействованы 9 бригад

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пациенты загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске Амурской области распределены по отделениям областной больницы, сообщили журналистам в Минздраве области.

"В работе по эвакуации пациентов из кардиохирургического центра задействовано шесть бригад скорой медицинской помощи, одна реанимационная бригада, а также две бригады территориального центра медицины катастроф. Пациенты транспортируются в профильные отделения областных учреждений", - отметили в министерстве.

В зависимости от тяжести состояния пациенты направляются в кардиологическое либо реанимационное отделения Амурской областной клинической больницы.

"При необходимости будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник. Эвакуация проходит в штатном режиме, с соблюдением всех требований безопасности. Пострадавших от возгорания нет", - добавили в Минздраве области.

Как сообщалось, пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров. Для разведки с воздуха была задействована беспилотная авиационная система. Из здания было эвакуировано около 120 человек, восемь врачей и пациент находятся в операционной.

Ранее в региональной прокуратуре "Интерфаксу" сообщали, что предварительная причина инцидента - проблемы с электропроводкой.

Благовещенск Амурская область

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