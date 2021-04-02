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В Благовещенске врачи провели операцию в горящем кардиоцентре

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Врачи благовещенского кардиоцентра, несмотря на пожар, успешно прооперировали мужчину и вместе с пациентом покинули здание, сообщил "Интерфаксу" источник в клинике.

"Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы", - сказал источник.

Пациент переведен в областную больницу.

"Его состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет. Находится в постоперационной реанимации облбольницы", - сказал источник.

В Минздраве области уточнили, что на 14:00 (8:00 по Москве) Амурская областная клиническая больница (АОКБ) приняла 16 пациентов кардиоцентра, из них 13 человек - доставлены бригадами скорой помощи, три пациента - территориальным центром медицины катастроф.

"Один из пациентов был перевезен реанимационной бригадой сразу же после операции. Также в АОКБ были перенаправлены еще два человека, которых транспортировали в кардиоцентр из Свободного для госпитализации", - уточнили в министерстве.

Как сообщалось, пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров. Для проведения разведки с воздуха была задействована беспилотная авиационная система. Из здания постройки 1905-1907 годов было эвакуировано около 120 человек.

Благовещенск Амурская область

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