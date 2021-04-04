Роспотребнадзор сообщил о тестах на антитела для привитых "ЭпиВакКороной"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Для оценки уровня иммунитета, сформировавшегося после вакцинации "ЭпиВакКороной", необходимы специальные ИФА-тесты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По словам специалистов, не все тесты способны выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации данным препаратом. Антитела способны определить только ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор".

"Для вакцинации пептидными антигенами характернo меньшее разнообразие формирующихся антител. Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса. <…> В связи с этим, для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что вторая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" начала поступать в регионы страны для использования для вакцинации населения.

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент россиян прививают вакциной "Спутник V", ранее сообщалось, что для ввода в гражданский оборот готово до 200 тыс. доз "ЭпиВакКороны", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора.