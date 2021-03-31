Мурашко заявил, что иммунитет к COVID у переболевших держится полгода

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 сохраняется не менее полугода, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Индивидуально. Те, которые переболели легко, у них на протяжении полугода обычно сохраняется. Пациенты, переболевшие тяжело, и с формированием хорошего иммунного ответа, иногда мы видим, у многих сохраняется иммунитет чуть дольше. Пока спокойно можно говорить где-то о полугодовом периоде", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Министр также отметил, что ситуация с коронавирусом в РФ улучшается. "В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко.

По словам министра, соблюдение противоэпидемических мер и вакцинация российских граждан поможет избежать третьей волны коронавируса.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 275 случаев, умерли за сутки 408 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 545 095 случаев коронавирусной инфекции, 98 850 умерших и 4 166 172 выписанных, в том числе 10 176 - за последние сутки.

18 января в РФ началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19, прививают россиян в основном первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России.

Кроме того, "Спутник V" одобрена для экстренного применения уже в 58 странах, включая РФ, с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Также в России зарегистрированы вакцины центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона" и центра им. Чумакова РАН - "КовиВак". Ранее в Минздраве заявили, что все три вакцины одинаково безопасны и эффективны и призвали пользоваться той, которая доступна.