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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
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Голикова заявила о резком росте числа желающих привиться от COVID-19

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В России резко выросло число тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

При этом вице-премьер не уточнила количество привитых граждан. Голикова призвала активнее прививаться от коронавируса и отметила, что "это не страшно, это безболезненно".

"Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", - сказала вице-премьер.

С 18 января в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас прививают преимущественно вакциной "Спутник V", на этой неделе в регионы поступила вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Ожидается введение в гражданский оборот третьей российской вакцины "КовиВак".

Татьяна Голикова коронавирус

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