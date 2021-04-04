Что произошло за день: воскресенье, 4 апреля

Голикова заявила о резком росте интереса к вакцине, патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении Кураева сана

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявили еще 8 817 случаев заражения коронавирусом. Умерли 357 пациентов, еще 8 212 человек выписаны по выздоровлении. Между тем вице-премьер Татьяна Голикова заявила о резком росте числа желающих привиться.

- Владимир Путин на следующей неделе проведет очную встречу с премьером Армении Николом Пашиняном. Последний соблюдает режим самоизоляции перед переговорами.

- Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении Андрея Кураева сана. На издание указа установлен мораторий, чтобы протодиакон мог переосмыслить свою позицию. Епархиальный суд принял решение в декабре 2020 года, ссылаясь на критические высказывания священнослужителя.

- МИД Иордании сообщил о заговоре сводного брата короля с другими государствами. Принц Хамза ибн Хусейн, которого отправили под домашний арест, намеревался дестабилизировать обстановку в стране, считают власти.

- Погиб сын художественного руководителя детской студии "Непоседы". Сообщается, что 14-летний Кирилл выбрался из окна своей комнаты на крышу, после чего сорвался с нее. Следственный отдел по Солнечногорску начал проверку.