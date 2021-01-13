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"АвтоВАЗ" в 2020 году впервые за четыре года снизил экспорт

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экспорт "АвтоВАЗа" в 2020 году снизился впервые с 2016 года, до 41 тысячи автомобилей. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне на итоговой пресс-конференции в среду.

По его словам, этот результат в компании считают хорошим, несмотря на замедление роста мирового авторынка на фоне пандемии COVID-19 и уход "АвтоВАЗа" из Европы, решение о котором было принято в 2019 году.

Без учета европейских поставок снижение экспорта "АвтоВАЗа", по данным компании, в 2020 году составило 12% к 2019 году.

"Очевидно, что ситуация на мировых рынках не была отличной, было много сложностей. Но несмотря на это, можно сказать, мы достигли хороших показателей по экспорту Lada", - сказал Морне.

Он уточнил, что в Белоруссии, где традиционно высоки продажи Lada Vesta, было реализовано 10,3 тыс. автомобилей (доля рынка 19,5%). В Узбекистане за прошлый год реализовано 5 тыс. автомобилей, Lada остается самым популярным брендом. Вторым по популярности он является в Казахстане, где в 2020 году продано 17,5 тыс. машин (доля рынка 19,6%), в основном - Lada Granta.

Компания в 2020 году открыла пять дилерских центров в Белоруссии и Египте, получила новые контракты в Армении, Таджикистане и Туркмении.

АвтоВАЗ

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