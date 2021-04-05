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Жителям Симферополя в выходные воду будут подавать позднее и дадут выспаться

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Крыма не видят возможности отменить подачу водопроводной воды по графику в Симферополе и Ялте, заявила на брифинге вице-премьер Крыма Светлана Маслова. Однако она пообещала, что жителям Симферополя по их просьбе в выходные будут позднее включать воду, чтобы они могли выспаться.

По ее словам, горожане предложили отменить графики подачи воды на фоне запуска нового водозабора.

"К сожалению, отменить в полном объеме графики (в Симферополе - ИФ) на сегодня не представляется возможным. Вода, которая добывается из артезианских скважин, является замещающим источником для того, чтобы накопить воду в водохранилищах, - сказала Маслова. - При сохранении существующих притоков (в Ялте - ИФ) в ограниченном водозаборе возможности отмены графиков с учетом предстоящего увеличения потребления в курортный сезон на сегодняшний день не имеется".

Вице-премьер также сказала, что жители Симферополя попросили в выходные и праздники подавать в дома воду не с 6 утра, а с 8. Глава Крыма Сергей Аксенов решил изменить график работы водопровода с 10 апреля. С этого дня в выходные и праздники воду будут подавать с 8 до 11 утра и с 18 до 21 часа.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь и 39 населенных пунктов в его окрестностях с конца августа получают воду по графику, в основном – по шесть часов в сутки. Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря.

Крым Ялта Сергей Аксенов Симферополь Светлана Маслова

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