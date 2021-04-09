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Подачу воды в Симферополе увеличат в выходные до восьми часов в сутки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вода из кранов в домах жителей Симферополя, которые восьмой месяц получают ее по графику из-за засухи в Крыму последних лет, будет идти в выходные и праздники на два часа дольше, таким образом, общее время ее подачи составит 8 часов в сутки.

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"Уважаемые жители Симферополя! Обращаем ваше внимание на то, что с 10 апреля изменится график подачи воды в выходные и праздничные дни. Вода будет подаваться утром с 06.00 до 11.00, вечером с 18.00 до 21.00", - говорится в информации компании-поставщика - государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" в социальных сетях.

Как сообщалось, власти Крыма заявили на днях, что решили пойти навстречу пожеланиям жителей Симферополя и скорректируют график в выходные и праздники, однако называлось другое время подачи воды в такие дни: с 8 до 11 утра (вместо с 6 до 9 утра, как сейчас) и с 18 до 21 вечера.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности. Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин планирует добавить на решение водных проблем Крыма еще более 3 млрд рублей.

Крым Симферополь Росводресурсы

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