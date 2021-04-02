Источник узнал о переносе отчета правительства в Госдуме

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Отчет правительства в Госдуме, планировавшийся на 21 апреля, отложен на более поздний срок. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правительстве.

24 марта источник в Думе сказал агентству, что, скорее всего, отчет кабинета министров будет перенесен на другую дату, и "это будет не апрель". Он предположил, что это будет связано с приближением даты оглашения послания президента Федеральному Собранию.

29 марта источники "Интерфакса" в Думе и во властных структурах сказали, что одна из возможных дат оглашения послания - 22 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день заявил, что Владимир Путин еще не выбрал конкретную дату.

31 марта Путин в рамках подготовки послания поручил правительству в течение двух недель определить параметры финансовой поддержки регионов.