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Дата отчета правительства в Думе предварительно согласована на 12 мая

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер Михаил Мишустин согласовали дату проведения отчета кабинета министров перед парламентариями - на 12 мая, окончательно решение будет утверждено на пленарном заседании во вторник, 6 апреля.

"Эта дата устраивает и Госдуму, и правительство. Мы рассмотрим этот вопрос завтра на пленарном заседании", - сказал первый вице-спикер Думы Александр Жуков после заседания Совета нижней палаты парламента. Его цитирует пресс-служба Госдумы в понедельник.

Жуков пояснил, что ранее состоялся разговор Володина и Мишустина, в ходе которого они предварительно обсудили 12 мая в качестве даты отчета и пришли к консенсусу.

Ранее сообщалось, что правительство России обратилось в Госдуму с просьбой о переносе даты отчета кабинета министров, в качестве новой даты депутаты собирались предложить 12 мая.

Вячеслав Володин Михаил Мишустин Госдума Александр Жуков

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