В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В России на данный момент зафиксирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом, сообщила в интервью "Известиям" руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи - завозные", - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что в Европе, Азии, Южной Америке и Африке растет число инфицированных именно этими штаммами, поэтому, по ее словам, "сегодня лучше оставаться в родной стране".

Глава Роспотребнадзора добавила, что в России тоже выявляются новые мутации коронавируса, но чтобы оценить их опасность, нужно больше исследований, и они проводятся. На данный момент, резюмировала Попова, оснований для беспокойства нет.