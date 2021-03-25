Голикова заявила, что в РФ нет массового распространения зарубежных штаммов COVID

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России нет массового распространения британского и южноафриканского, а также других зарубежных штаммов коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Массового распространения британского или южноафриканского штаммов в России нет, и тем более распространения других зарубежных штаммов", - сказала Голикова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг.

По ее словам, эффективность российских тест-систем и вакцин от коронавируса подтверждена.